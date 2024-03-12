У авокадо есть один существенный минус. В этот момент он еще жесткий, как бетон, но в следующем мире превращается в неаппетитную массу, которой даже не хочется касаться.

Но к счастью, блоггер Лор Ли в своем TikTok рассказала, как в кратчайшие сроки сделать авокадо спелым, пишет Mirror. Таким образом, больше не нужно бояться, что после покупки авокадо окажется таким, который невозможно есть из-за его недозрелости.

Как помочь авокадо созреть?

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Если оказалось, что приобретенный авокадо до сих пор не созрел, не нужно отчаиваться. Лучше, говорит блоггер, разрезать фрукт пополам и вытащить из него косточку.

Далее авокадо следует завернуть в пищевую пленку и просто отправить в микроволновку на 2 минуты. Когда указанное время истечет, нужно осторожно достать фрукт из печи, потому что он слишком горячим.

Оставляем авокадо до полного остывания. И, как только фрукт станет холодным, он превратится в спелое авокадо, с которым будет легко работать.

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