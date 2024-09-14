А вы тоже покупали авокадо и придя домой понимали, что оно твердое, как камень и непригодное к употреблению? Если да, то можете быть уверены, что больше такого не повторится.

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Оказывается, есть лайфхак, благодаря которому только в считанные минуты можно заставить авокадо созреть. Это очень легкий способ, который окажется по силам каждому. О нем рассказали на YouTube -канале DaveHax.

Как оказалось, все, что нужно, чтобы "созреть" авокадо – это фольга. Заворачиваем фрукт в нее, выкладываем в форму для выпечки и отправляем в духовку, разогретую до 90 градусов. Через 10 минут вынимаем форму, выкладываем авокадо в фольге на решетку и даем полностью остыть.

Далее снимаем фольгу и понимаем, что перед вами созревший мягкий фрукт полностью пригоден к употреблению. Прогревание авокадо осторожно высвобождает окружающий его газ и помогает ускорить процесс созревания. Именно так, с научной точки зрения, объяснили этот процесс на видео. Теперь вам больше не придется ждать много дней, пока ваш авокадо станет мягче и созревает.

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