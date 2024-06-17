На протяжении всего лета большинство украинцев занимаются консервацией продуктов и блюд на зиму. Для того, чтобы консервация сохранялась долго, нужно уметь правильно стерилизовать банки.

Этот процесс гарантирует полное уничтожение всех микроорганизмов, способных размножаться и вызывать порчу продукта. При правильной стерилизации банок риск подрыва крышек существенно снижается. Как правильно стерилизовать банки разбирался FoodOboz.ua

Существует два типа обработки банок перед консервацией: термическая и химическая. Термичта стерилизация проводится с помощью высоких температур, а химическая – за счет специальных таблеток и хлорсодержащих средств.

Термическая стерилизация

Термическая обработка банок может проходить в воде. Для этого на дно большой кастрюли кладется полотенце, а на него выкладываются банки. Далее нужно залить воду и прокипятить в течение 10-15 минут.

Также термическая стерилизация может проходить на паре. На кастрюлю с кипятком следует поставить сито, форму для вареников или металлический дуршлаг, а сверху – банку горловиной вниз. В таком состоянии банки следует держать в течение 10-15 минут.

Также стерилизовать банки можно в духовке, разогретой до 110 градусов. После окончания процесса нужно дать банкам остыть в духовке, иначе они могут потрескаться от перепада температур.

Стерилизовать можно и в микроволновке, налив в банки воды чуть больше половины. Микроволновку включаем на полную мощность на три минуты, после чего переворачиваем горловиной вниз для просушки.

Химическая стерилизация

При выборе химического метода стерилизации банок следует убедиться в верности пропорций. При применении химических веществ следует четко следовать инструкциям, указанным на упаковке. После проведения обработки таким методом банки следует тщательно вымыть проточной водой.

Тщательная стерилизация банок перед консервированием обеспечит долгое хранение продуктов и их качество.

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