Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось выбрасывать в помойку черные бананы. Поэтому, если вы видите, что бананы вот-вот начнут чернеть, следует найти методы их хранения, которые помешают этому процессу.

Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели, разбирался в FoodOboz.ua. Оказывается, существует три очень действенных способа.

Так, например, пользовательница с ником purewow в TikTok нашла идеальный способ хранения бананов, которые в дальнейшем будут использованы для приготовления разнообразных пюре или смузи. Для этого нужно почистить бананы от кожуры, положить их в пакет и в морозильную камеру.

Также можно приготовить банановое молоко. Для этого в чаше блендера смешиваем бананы и обычную воду. Взбиваем и в результате получаем замечательное молоко с непревзойденным сливочным вкусом, которое можно использовать практически во что бы то ни стало.

Третий способ вытекает из второго. Сделав банановое молоко можно разлить его в формы для льда и заморозить. Такими кубиками отлично разбавлять кофе, образуя невероятно нежный и вкусный напиток.

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