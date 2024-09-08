Как уберечь от заплесневания салат в холодильнике: лайфхак

Хрустящие, свежие и ароматные листья салата являются составляющей многих основных блюд. Оно прекрасно подходит к бургерам, но может служить просто украшением стола. Но очень досадно, когда оказывается, что эта замечательная зелень покрылась плесенью, пока ждала своего часа в холодильнике.

Видео дня

Эмили Раффа, кулинарный эксперт и идеолог The Clever Carrot рассказала Express, что нужно сделать, чтобы уберечь листья салата от появления плесени, когда он хранится в холодильнике. Эти простые советы могут значительно облегчить жизнь.

Сначала следует тщательно вымыть листья проточной водой. Это смывает бактерии, вызывающие плесень. Далее салат нужно тщательно высушить. Для этого можно использовать специальные приборы, а можно просто воспользоваться и кухонным полотенцем.

Далее дно контейнера в котором будет храниться салат, устилаем кухонным полотенцем. Сверху выкладываем листья салата и накрываем еще одним слоем полотенца. Также лучше не переполнять контейнер, ведь только один испорченный лист может стать причиной появления плесени на всем салате в целом.

На OBOZ.UA есть много рецептов с листьями салата: