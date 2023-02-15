В летнее время самыми популярными заготовками является домашнее варенье, которое готовят из сезонных ягод и фруктов. Один из главных ингредиентов – сахар, от которого зависит консистенция варенья. Хозяйки используют его в большом количестве, но это не очень полезно для организма.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как уменьшить количество сахара в варенье и какие натуральные заменители для этого использовать.

Пептин и лимонная кислота

Использование этих заменителей в процессе приготовления позволит снизить количество сахара ровно в два раза. Примерные пропорции: 1 кг фруктов\200-300 г сахара.

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Агар-агар

Если вы решили использовать в варке агар-агар, ориентировочные пропорции составляют 1 кг фруктов\500 г сахара вместо стандартного 1 кг. Что касается агара, то на 1 кг фруктов можно добавить 1 ч. л. смеси.

Что касается компотов, то в такие напитки тоже варят с большим количеством сахара. В таком случае следует задуматься над тем, чтобы заменить его ягодным пюре. Этот продукт можно легко замораживать, а затем получать при необходимости. Добавив в ягодное или фруктовое пюре воду, вы получите компот, в который можно не добавлять сахар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько класть сахара на 1 кг вишен и клубники, чтобы варенье получилось вкусным.