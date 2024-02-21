Считается, что оливковое масло оказывает положительное влияние на здоровье человека. Однако, на самом деле, польза этого продукта зависит от метода сбора оливок, а также их дальнейшего хранения и обработки.

Доктор Тассос Кириакидес, доцент кафедры биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения в Нью-Гейвене, штат Коннектикут в своем интервью Mirror рассказал, действительно ли оливковое масло настолько полезно для здоровья, как принято считать.

Видео дня

По его словам, польза оливкового масла зависит от многих факторов, а также компонентов, входящих в его состав. Основой оливкового масла является олеиновая кислота, бесспорная польза которой уже давно была доказана. Также есть некоторые факторы, которые следует учитывать при покупке этого продукта.

Сбор оливок и их переработка

Лучшим маслом, говорит эксперт, является то, что изготовлено из мягко собранных очень зеленых оливок, которые еще не полностью созрели. Именно в таких оливках содержится большая концентрация полезных компонентов.

Также важно время, за которое оливки пройдут путь от момента сбора до переработки. Чем быстрее это произойдет, тем качественнее получится масло. Некоторые компании имеют специальные передвижные мельницы, перерабатывающие оливки в течение двух часов после сбора. Такое масло считается самым лучшим, ведь был минимизирован риск окисления или брожения фруктов из-за слишком длительного простоя после сбора урожая. Эксперт отмечает, что между датой сбора урожая и датой переработки должно пройти не более нескольких дней.

Способы хранения масла и его свежесть

Чтобы узнать, как именно и насколько быстро компания собирает оливки и перерабатывает их в масло, на каждой бутылке можно найти QR-код. Отсканировав его модно получить всю необходимую информацию о методах сбора продукции.

Эксперты рекомендуют обращать особое внимание на даты сбора, обработки и разлива, а также дату "применить к", чтобы получить свежее масло. Лучшим выбором считается бутылка масла, которому нужно не больше трех месяцев, чтобы добраться от места приготовления до полки магазина.

Кроме того, Международный оливковый совет рекомендует брендам ограничить срок годности не более двух лет после разлива. То есть, если на бутылке бренда указано, что сезон сбора урожая был "23/24", значит сбор урожая длился с конца 2023 года до начала 2024 года.

Также на OBOZ.UA есть и другие полезные советы: