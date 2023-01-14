Можно ли бросать гречку в кипяток: делимся советами по приготовлению
Для многих людей знакома ситуация, когда гречка во время приготовления прилипает ко дну кастрюли. И потом отмыть посуду очень проблематично. А сам продукт отдает горелым привкусом.
Поэтому для того, чтобы такого не произошло, редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить рассыпчатую гречку.
Как варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипла ко дну:
1. В кастрюлю поместить гречку и воду.
2. После закипания огонь сделать меньше.
3. Выключить нужно через 20 минут – именно столько времени нужно, чтобы гречка полностью сварилась.
4. Можно также закинуть крупу в кипяток и варить до 20 минут на медленном огне и не перемешивать кашу.
Какими должны быть пропорции, чтобы гречка получилась рассыпчатой:
Традиционно крупу готовят в соотношении 1:2. То есть на стакан крупы нужно 2 стакана воды. А для более густой гречневой каши возьмите больше воды – до трех стаканов.
Что происходит, если засыпать гречку в кипяток:
1. Она не превращается в кашу, не слипается и не раскисает.
2. Высокие температуры благоприятны для этой крупы.
Поэтому если вы положите гречку сразу в кипяток – это ее не испортит.
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