Для многих людей знакома ситуация, когда гречка во время приготовления прилипает ко дну кастрюли. И потом отмыть посуду очень проблематично. А сам продукт отдает горелым привкусом.

Поэтому для того, чтобы такого не произошло, редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить рассыпчатую гречку.

Как варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипла ко дну:

1. В кастрюлю поместить гречку и воду.

2. После закипания огонь сделать меньше.

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3. Выключить нужно через 20 минут – именно столько времени нужно, чтобы гречка полностью сварилась.

4. Можно также закинуть крупу в кипяток и варить до 20 минут на медленном огне и не перемешивать кашу.

Какими должны быть пропорции, чтобы гречка получилась рассыпчатой:

Традиционно крупу готовят в соотношении 1:2. То есть на стакан крупы нужно 2 стакана воды. А для более густой гречневой каши возьмите больше воды – до трех стаканов.

Что происходит, если засыпать гречку в кипяток:

1. Она не превращается в кашу, не слипается и не раскисает.

2. Высокие температуры благоприятны для этой крупы.

Поэтому если вы положите гречку сразу в кипяток – это ее не испортит.

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