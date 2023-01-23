Макароны – это блюдо, которое можно вкусно и бюджетно приготовить с фаршем, тунцом, мясом, тушенкой, сыром или филе. Оказывается, не все умеют правильно готовить этот продукт, в результате – макароны развариваются и становятся очень мягкими.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить макароны, чтобы они не слипались, и следует ли промывать их после варки.

Правило 1

Самое главное правило – не бросать макароны в холодную воду, а только в кипящую. Иначе – макароны сразу слипнутся и продолжать варить блюдо уже не будет смысла.

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Правило 2

Воды, в которой вы варите макароны, должно быть вдвое больше, чтобы изделия себя свободно чувствовали. Для того, чтобы в процессе варки они не слипались, дополнительно можно добавить в воду несколько чайных ложек масла.

Правило 3

В процессе приготовления важно часто перемешивать макароны. Таким образом, крахмал, содержащийся в изделиях, будет постепенно выходить. Следует отметить, что именно это вещество и способствует слипанию.

Правило 4

Еще один способ, благодаря которому макароны не будут слипаться при варке – не нужно накрывать кастрюлю крышкой.

Правило 5

Готовые вареные макароны следует подавать со сливочным маслом, чтобы они не слипались в тарелке. Но очень важно добавлять не твердое масло, а комнатной температуры.

Стоит ли промывать макароны?

Большинство хозяек говорят, что этого не нужно делать. Все потому, что раньше производили не очень качественные макаронные изделия. Поэтому их нужно было промывать, чтобы смыть лишний крахмал. Все, что вы можете сделать после приготовления – это отбросить макароны на дуршлаг и дать "подсушиться" примерно 5 минут.

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