Казалось бы, что приготовление макарон – это одна из самых простых задач. Однако у многих людей возникает много проблем с таким блюдом. Изделия развариваются и склеиваются.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как правильно сварить макароны, чтобы они были вкусными.

Для того, чтобы макароны были рассыпчатыми и не слипались во время приготовления, их нужно варить в кастрюле именно с толстым дном и широкими стенками.

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Также, следует наливать чуть больше указанной порции воды – 1 литр на 100 граммов макарон.

Для удачного вкуса нужно использовать соль и сливочное масло.

Пошаговая инструкция по приготовлению макарон:

1. Воду налить в кастрюлю, довести до кипения.

2. Всыпать щепотку соли.

3. В кипящую воду положить макароны. После повторного закипания немного убавить огонь.

4. Не нужно накрывать кастрюлю крышкой, чтобы не выкипела вода.

5. До закипания макароны нужно несколько раз хорошо перемешать.

6. После закипания мелкие макароны нужно варить 6 минут, большие – 8-9 минут.

7. Готовые макароны нужно откинуть на дуршлаг, промыть тепловой водой из-под крана.

8. Не следует промывать изделия холодной водой, ведь из-за перепада температуры они могут слипнуться.

9. Далее нужно положить макароны в кастрюлю, добавить кусочек мягкого сливочного масла и хорошо перемешать изделия, чтобы их масло равномерно покрыло.

10. Разогретые макароны будут не очень вкусными, поэтому следует готовить такую порцию, которую можно съесть сразу.

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