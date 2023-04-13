Как варить пшено, чтобы оно было рассыпчатым и не горчило: есть один важный момент

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
219
Как варить пшено, чтобы оно было рассыпчатым и не горчило: есть один важный момент

Пшено – это очень полезная, вкусная и бюджетная крупа, которую можно сварить на молоке или воде, а подавать с салатами, тефтелями, шкварками или котлетами.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram рассказала, что сделать с пшеном перед приготовлением, чтобы оно не горчило и было рассыпчатым.

Как сварить не горькое и рассыпчатое пшено

Самая главная причина, по которой продукт начинает горчить, состоит в том, что крупинки каши включают в себя горькие растительные масла. И для того, чтобы избежать неприятных моментов, пшено нужно правильно подготовить к приготовлению.

Видео дня
Как правильно и сколько варить пшено

По словам кулинара, крупу следует залить кипятком, перемешать и оставить в таком виде на 3 минуты. После этого следует слить воду и повторить такие действия еще два раза. После этого можно переходить к варке привычным для вас способом.

Для чего пшено нужно обязательно замачивать перед варкой

Кроме этого, опытные хозяйки уверяют, что если вы, например, варите пшено на воде, то не менее важно соблюдать и пропорции. Ориентировочное соотношение: 1 стекло крупы\4 стекло воды. Пшено нужно насыпать в кипящую воду и варить на слабом огне под крышкой примерно 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты