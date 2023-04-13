Пшено – это очень полезная, вкусная и бюджетная крупа, которую можно сварить на молоке или воде, а подавать с салатами, тефтелями, шкварками или котлетами.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram рассказала, что сделать с пшеном перед приготовлением, чтобы оно не горчило и было рассыпчатым.

Самая главная причина, по которой продукт начинает горчить, состоит в том, что крупинки каши включают в себя горькие растительные масла. И для того, чтобы избежать неприятных моментов, пшено нужно правильно подготовить к приготовлению.

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По словам кулинара, крупу следует залить кипятком, перемешать и оставить в таком виде на 3 минуты. После этого следует слить воду и повторить такие действия еще два раза. После этого можно переходить к варке привычным для вас способом.

Кроме этого, опытные хозяйки уверяют, что если вы, например, варите пшено на воде, то не менее важно соблюдать и пропорции. Ориентировочное соотношение: 1 стекло крупы\4 стекло воды. Пшено нужно насыпать в кипящую воду и варить на слабом огне под крышкой примерно 20 минут.

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