Консервирование – один из лучших способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы они хорошо хранились, нужно соблюдать правила и знать некоторые секреты.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о некоторых секретах и важных нюансах консервирования фруктов и ягод.

Как правильно консервировать фрукты и ягоды?

1. При укладке плодов в банку их нужно выложить таким образом, чтобы осталось как можно меньше пространства для проникновения воздуха.

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2. Если по рецепту ягоды или фрукты должны быть порезаны, то их обязательно нужно порезать одинаковыми кусками. Иначе – при термической обработке ломтики разного размера будут прогреваться неравномерно, что может существенно испортить внешний вид консервации.

3. Готовя варенье, очень важно следить за процессом и периодически снимать образующуюся пенку. В таком случае варенье будет иметь привлекательный цвет и вид.

4. Для того чтобы варенье не было бурого и темного цвета, его важно варить на слабом огне.

5. Если в компот из яблок добавить 2-3 шт гвоздики, то напиток получится очень ароматный.

6. Для того чтобы в процессе приготовления компота фрукты полностью отдали свой вкус, нужно добавить в напиток щепотку соли.

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