Нередко хозяйки сталкиваются с тем, что вареники могут расклеиваться во время варки, а находившаяся внутри начинка незаметно вытекать. Существует несколько моментов, которые могут влиять на это.

Редакция FoodOboz расскажет о топ-3 ошибках в приготовлении вареников, по которым они могут развариваться.

Тонкое тесто

Если слишком тонко раскатать тесто, то, конечно, вареники разварятся в первые минуты варки. Опытные хозяйки говорят, что ориентировочная толщина теста должна быть примерно 2 мм.

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Слабые бока

Это не менее важный момент, на который следует обращать внимание. Формируя вареники, нужно не только крепко скреплять бока, но и слегка закручивать их – так они точно не разварятся.

Много начинки

Если бы многое начинки не хотелось добавить, но всегда помните о мере. Ведь тонкое тесто может не выдержать слишком большое количество начинки и в процессе варки варениками ничего не остается, как развариться.

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