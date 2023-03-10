Казалось бы, что сварить яйца – это очень простой процесс. Но когда дело доходит до чистки, начинают возникать вопросы, самый главный из них: как легко почистить яйцо от скорлупы, чтобы не повредить белок. В таком случае следует обратить свое внимание еще на этапе варки.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить яйца, чтобы они легко чистились от скорлупы.

Для того чтобы избежать неприятных моментов на этапе чистки яиц, в воду предварительно нужно добавить некоторые ингредиенты.

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Многие хозяйки советуют советовать бросить в кастрюлю с водой дольку лимона или выжать туда лимонный сок. В результате кислотность лимонного сока предотвратит появление на скорлупе трещин и утечку содержимого. А что самое главное – скорлупа будет легко отставать от поверхности белка и само яйцо будет очень гладким. В качестве альтернативы можно также использовать лимонную кислоту.

Кроме этого, варить яйца можно в подсоленной воде с уксусом, некоторые хозяйки предпочитают использовать соду. В любом случае белок при чистке яиц не будет травмирован.

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