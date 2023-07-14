Как вернуть огурцам хрустящий вкус: один простой лайфхак
Огурцы вкусные в том случае, если они ароматные и хрустящие. Но после того, как вы срываете плоды и сразу их не сьедаете – огурцы начинают терять сочность, плотность и яркий цвет. Но есть очень простое решение такой проблемы.
Редакция FoodOboz расскажет, как вернуть огурцам свежесть и хороший вкус. В этом вам поможет обычная соль.
Что сделать с огурцами, чтобы они были хрустящими
Перед употреблением овощи достаточно просто натереть солью. Огурцы станут очень сочными и хрустящими.
Почему именно соль?
1. Такая приправа извлекает излишнюю влагу из огурцов.
2. Они становятся плотными, долго сохраняют свежесть, не темнеют и не сморщиваются.
3. Соль замедляет процессы порчи, гниения продукта.
4. В составе огурцов есть вещество кукурбитацин. Она способствует тому, что овощ начинает становиться горьким. А соль это мгновенно нейтрализует. В этом случае плоды нужно разрезать, посолить и потереть две половинки между собой.
И даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике – все равно используйте лайфхак с солью.
Как правильно натирать огурцы солью
Чтобы огурец лучше поглощал приправу – на нем нужно сделать несколько незначительных надрезов, а потом натирать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: