Огурцы вкусные в том случае, если они ароматные и хрустящие. Но после того, как вы срываете плоды и сразу их не сьедаете – огурцы начинают терять сочность, плотность и яркий цвет. Но есть очень простое решение такой проблемы.

Редакция FoodOboz расскажет, как вернуть огурцам свежесть и хороший вкус. В этом вам поможет обычная соль.

Что сделать с огурцами, чтобы они были хрустящими

Перед употреблением овощи достаточно просто натереть солью. Огурцы станут очень сочными и хрустящими.

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Почему именно соль?

1. Такая приправа извлекает излишнюю влагу из огурцов.

2. Они становятся плотными, долго сохраняют свежесть, не темнеют и не сморщиваются.

3. Соль замедляет процессы порчи, гниения продукта.

4. В составе огурцов есть вещество кукурбитацин. Она способствует тому, что овощ начинает становиться горьким. А соль это мгновенно нейтрализует. В этом случае плоды нужно разрезать, посолить и потереть две половинки между собой.

И даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике – все равно используйте лайфхак с солью.

Как правильно натирать огурцы солью

Чтобы огурец лучше поглощал приправу – на нем нужно сделать несколько незначительных надрезов, а потом натирать.

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