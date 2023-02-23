Как вкусно и быстро засолить красную рыбу: делимся рецептом наилучшего маринада

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
117
Как вкусно засолить лосось

Красная рыба – очень полезный и вкусный продукт, который богат витаминами D, а также в ней половина суточной нормы B12, а также много фосфора и калия,  которые укрепляют кости и замедляют процессы старения. Из нее можно приготовить вкусные салаты, закуски, а также вкусно засолить, запечь и сварить суп

Как вкусно засолить рыбу 

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом маринада для красной рыбы, которая будет готова через 24 часа.

Рецепт маринада для красной рыбы
Видео дня

Ингредиенты:

  • соль – 1-2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар с солью, добавьте коньяк, перемешайте. 

Рецепт слабосоленого лосося

2. Хорошо натрите рыбу со всех сторон.

Как вкусно засолить лосось

3. Переложите в стеклянную емкость и накройте крышкой, оставьте на 24 часа.

В какой посуде можно солить рыбу

После готовую рыбу можно использовать для приготовления салатов, закусок!

Готовая рыба

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты