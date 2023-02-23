Как вкусно и быстро засолить красную рыбу: делимся рецептом наилучшего маринада
Красная рыба – очень полезный и вкусный продукт, который богат витаминами D, а также в ней половина суточной нормы B12, а также много фосфора и калия, которые укрепляют кости и замедляют процессы старения. Из нее можно приготовить вкусные салаты, закуски, а также вкусно засолить, запечь и сварить суп.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом маринада для красной рыбы, которая будет готова через 24 часа.
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Ингредиенты:
- соль – 1-2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- коньяк – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар с солью, добавьте коньяк, перемешайте.
2. Хорошо натрите рыбу со всех сторон.
3. Переложите в стеклянную емкость и накройте крышкой, оставьте на 24 часа.
После готовую рыбу можно использовать для приготовления салатов, закусок!
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