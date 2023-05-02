Как вкусно и правильно приготовить перловку: делимся полезными советами и рецептом
Перловая крупа – очень полезный и практически самый бюджетный продукт, среди круп. В ней много витаминов и полезных микроэлементов, которые необходимы всем. Очень важно – правильно ее готовить, а именно – нужно предварительно замочить на ночь перед варкой.
Редакция FoodOboz делится с вами советами, как правильно и сколько нужно варить перловку, чтобы она была мягкой и при этом осталась полезной.
Совет: варить крупу нужно из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Каша из перловой крупы может быть как самостоятельным блюдом, так из нее еще можно приготовить сытный салат, супы.
Ингредиенты:
- вода – 3 стакана
- перловая крупа – 1 стакан
- сливочное масло – 10 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Промойте перловку холодной водой, после залейте водой и оставьте на ночь.
2. После снова хорошо промойте крупу водой, переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, доведите до кипения, обязательно снимите пену и варите еще 50 минут, пока крупы не станут мягкими.
3. Перед подачей добавьте сливочное масло, перемешайте и подавайте.
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