Как вкусно и правильно приготовить перловку: делимся полезными советами и рецептом

Ирина Мельниченко
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Как правильно готовить перловку

Перловая крупа – очень полезный и практически самый бюджетный продукт, среди круп. В ней много витаминов и полезных микроэлементов, которые необходимы всем. Очень важно – правильно ее готовить, а именно – нужно предварительно замочить на ночь перед варкой.

Вкусная перловая каша с маслом

Редакция FoodOboz делится с вами советами, как правильно и сколько нужно варить перловку, чтобы она была мягкой и при этом осталась полезной.

Как правильно готовить перловку
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Совет: варить крупу нужно из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Каша из перловой крупы может быть как самостоятельным блюдом, так из нее еще можно приготовить сытный салат, супы.

Суп с перловой крупой

Ингредиенты:

  • вода – 3 стакана
  • перловая крупа – 1 стакан
  • сливочное масло – 10 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Промойте перловку холодной водой, после залейте водой и оставьте на ночь.

Как подготовить перловую крупу перед варкой

2. После снова хорошо промойте крупу водой, переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, доведите до кипения, обязательно снимите пену и варите еще 50 минут, пока крупы не станут мягкими.

Сколько варить перловую крупу

3. Перед подачей добавьте сливочное масло, перемешайте и подавайте.

Вкусная каша из перловки

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