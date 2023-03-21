Как вкусно приготовить хек в духовке: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт вкусного хека в духовке

Вкусная, полезная, бюджетная и очень простая в приготовлении рыба – хек. Готовить ее можно с овощами, томатным соусом, сливками. А еще рыбу можно вкусно пожарить в кляре, сделать котлеты, тефтели. 

Жареный хек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека со сливками и чесноком, который получится очень ароматным и мягким. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • хек – 500 г 
  • сливки – 250 мл
  • сливочное масло – 25 г
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • мука – 1 ст. л.
  • укроп и зеленый лук 
  • соль, перец
  • микс специй для рыбы

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте кусочками и посыпьте специями.

Рыба для приготовления блюда

2. Для соуса: чеснок нарежьте на большие кусочки и обжарьте на сливочном масле, после добавьте муку и хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте сливки и на среднем огне заварите соус. Когда появится полоска на дне – соус готов.

Готовый соус

5. Дно формы смажьте соусом и выложите рыбу, залейте рыбу всем соусом и готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 200 С. 

Приготовление рыбы

Готовое блюдо вкусным, как в горяче, так и холодном виде!

Готовое блюдо

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