Вкусная, полезная, бюджетная и очень простая в приготовлении рыба – хек. Готовить ее можно с овощами, томатным соусом, сливками. А еще рыбу можно вкусно пожарить в кляре, сделать котлеты, тефтели.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека со сливками и чесноком, который получится очень ароматным и мягким.

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Ингредиенты:

хек – 500 г

сливки – 250 мл

сливочное масло – 25 г

чеснок – 3-4 зуб.

мука – 1 ст. л.

укроп и зеленый лук

соль, перец

микс специй для рыбы

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте кусочками и посыпьте специями.

2. Для соуса: чеснок нарежьте на большие кусочки и обжарьте на сливочном масле, после добавьте муку и хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте сливки и на среднем огне заварите соус. Когда появится полоска на дне – соус готов.

5. Дно формы смажьте соусом и выложите рыбу, залейте рыбу всем соусом и готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 200 С.

Готовое блюдо вкусным, как в горяче, так и холодном виде!

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