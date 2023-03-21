Как вкусно приготовить хек в духовке: делимся рецептом вкусного блюда
Вкусная, полезная, бюджетная и очень простая в приготовлении рыба – хек. Готовить ее можно с овощами, томатным соусом, сливками. А еще рыбу можно вкусно пожарить в кляре, сделать котлеты, тефтели.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека со сливками и чесноком, который получится очень ароматным и мягким.
Ингредиенты:
- хек – 500 г
- сливки – 250 мл
- сливочное масло – 25 г
- чеснок – 3-4 зуб.
- мука – 1 ст. л.
- укроп и зеленый лук
- соль, перец
- микс специй для рыбы
Способ приготовления:
1. Рыбу нарежьте кусочками и посыпьте специями.
2. Для соуса: чеснок нарежьте на большие кусочки и обжарьте на сливочном масле, после добавьте муку и хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте сливки и на среднем огне заварите соус. Когда появится полоска на дне – соус готов.
5. Дно формы смажьте соусом и выложите рыбу, залейте рыбу всем соусом и готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 200 С.
Готовое блюдо вкусным, как в горяче, так и холодном виде!
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