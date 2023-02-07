Как вкусно приготовить печень без горечи: делимся простым рецептом
Печень – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и легких блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы печень была мягкой, ее нужно тушить с водой или сметаной. Еще можно добавить яблоки, они также придадут ей мягкости и уберут горечь.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягкой и вкусной печени со сметаной, луком и морковью.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана 20% – 300-400 г
- масло растительное – 50-70 г
- мука – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте на мелкие куски, морковь натрите на терку и обжарьте все на половине масла до готовности. Переложите в миску.
2. Печень порежьте на небольшие куски, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до румяности. Далее добавьте лук с морковью и хорошо перемешайте.
3. Добавьте сметану, перемешайте, посолите, поперчите и тушите около 5 минут. По желанию добавьте зелень.
Подавайте печень с любым гарниром.
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