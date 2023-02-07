Как вкусно приготовить печень без горечи: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
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Как вкусно приготовить печень

Печень – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и легких блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы печень была мягкой, ее нужно тушить с водой или сметаной. Еще можно добавить яблоки, они также придадут ей мягкости и уберут горечь. 

Как вкусно приготовить печень

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягкой и вкусной печени со сметаной, луком и морковью. 

Рецепт печени
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Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана 20% – 300-400 г
  • масло растительное – 50-70 г
  • мука – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте на мелкие куски, морковь натрите на терку и обжарьте все на половине масла до готовности. Переложите в миску.

Печень для блюда

2. Печень порежьте на небольшие куски, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до румяности. Далее добавьте лук с морковью и хорошо перемешайте.  

Приготовление печени

3. Добавьте сметану, перемешайте, посолите, поперчите и тушите около 5 минут. По желанию добавьте зелень.

Как правильно приготовить печень

Подавайте печень с любым гарниром. 

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