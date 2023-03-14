Как вкусно приготовить рисовую кашу для завтрака: будет кремовой и однородной
Рисовая молочная каша – идеальное блюдо для сытного и вкусного завтрака. Для того, чтобы каша была однородной и кремовой, нужно знать, как ее варить, а именно – для начала нужно сварить рис в воде, а после только влить молоко и добавить сухое молоко.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной рисовой каши, которая готовится с сухим и обычным молоком.
Совет: чтобы каша была кремовой, нужно добавить сухое молоко или сухие сливки, именно это придаст каше такую структуру.
Ингредиенты:
- рис – 1/2 стакана
- вода – 1 стакан
- молоко – 2 стакана
- сухое молоко или сухие сливки – 2 ст. л.
- соль, сахар – по вкусу
- сливочное масло – 30-40 г
Способ приготовления:
1. Рис помойте, переложите в кастрюлю и залейте водой, накройте крышкой и варите на маленьком огне, пока не выкипит вода.
2. После добавьте молоко, перемешайте и варите на маленьком огне, далее добавьте сахар, сухое молоко и варите еще несколько минут.
Каша будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.
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