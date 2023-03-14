Рисовая молочная каша – идеальное блюдо для сытного и вкусного завтрака. Для того, чтобы каша была однородной и кремовой, нужно знать, как ее варить, а именно – для начала нужно сварить рис в воде, а после только влить молоко и добавить сухое молоко.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной рисовой каши, которая готовится с сухим и обычным молоком.

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Совет: чтобы каша была кремовой, нужно добавить сухое молоко или сухие сливки, именно это придаст каше такую структуру.

Ингредиенты:

рис – 1/2 стакана

вода – 1 стакан

молоко – 2 стакана

сухое молоко или сухие сливки – 2 ст. л.

соль, сахар – по вкусу

сливочное масло – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Рис помойте, переложите в кастрюлю и залейте водой, накройте крышкой и варите на маленьком огне, пока не выкипит вода.

2. После добавьте молоко, перемешайте и варите на маленьком огне, далее добавьте сахар, сухое молоко и варите еще несколько минут.

Каша будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

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