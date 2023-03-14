Как вкусно приготовить рисовую кашу для завтрака: будет кремовой и однородной

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,6 т.
Рецепт каши

Рисовая молочная каша – идеальное блюдо для сытного и вкусного завтрака. Для того, чтобы каша была однородной и кремовой, нужно знать, как ее варить, а именно – для начала нужно сварить рис в воде, а после только влить молоко и добавить сухое молоко. 

Как вкусно приготовить рис

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной рисовой каши, которая готовится с сухим и обычным молоком. 

Рецепт рисовой каши
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Совет: чтобы каша была кремовой, нужно добавить сухое молоко или сухие сливки, именно это придаст каше такую структуру. 

Ингредиенты:

  • рис – 1/2 стакана
  • вода – 1 стакан
  • молоко – 2 стакана
  • сухое молоко или сухие сливки – 2 ст. л.
  • соль, сахар – по вкусу
  • сливочное масло – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Рис помойте, переложите в кастрюлю и залейте водой, накройте крышкой и варите на маленьком огне, пока не выкипит вода.

Варенный рис

2. После добавьте молоко, перемешайте и варите на маленьком огне, далее добавьте сахар, сухое молоко и варите еще несколько минут. 

Молоко для каши

Каша будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. 

Готовая каша

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