Шаурма – это всегда вкусно и сытно. Но именно после употребления такой пищи у многих людей возникает отравление. Поэтому для того, чтобы избежать этой неприятной ситуации, примите во внимание следующие советы.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич (Константин Грубич) поинтересовался у кулинаров и ученых, как выбрать действительно безопасную шаурму. Материал опубликовал на своей странице в Facebook.

Богдана Леонова, кандидат технических наук, отмечает, что случаи отравлений происходят, потому что шарума готовится не в условиях промышленного производства. Прежде всего это гигиена, то есть когда вы стоите на остановке, как вы думаете в том киоске, полностью ли соблюдает все гигиенические правила, что там с канализацией, есть ли в принципе разрешение на производство пищевого продукта, потому что это очень-очень серьезно.

Видео дня

Алик Мкртчян, кулинарный эксперт, бренд-шеф сети маркеров шаурмы рассказал, на что, прежде всего, нужно обратить внимание. И это именно точка продажи: соблюдают ли работники нормы, стандарты, есть ли там обычные условия, чтобы помыть руки повару, в каком состоянии гриль, на котором жарится курица.

Если же санитарное состояние точки продажи шаурмы вас не пугает, то следующий фактор риска – непрожаренное мясо. Если вы употребляете элементарно непрожаренное мясо, у вас есть риск заражения бактериями – сальмонеллой или листерией. Нет гарантии в том, что человек, готовящий шаурму, проверяет внутри температуру мяса градусником. Это отметила Богдана Леонова, кандидат технических наук.

Также, обращайте внимание на качество мяса. Если это курица, то вы должны видеть куриное мясо, а не нашпигованную специями биомассу. Возможно, за маринадом скрывают некачественное сырье. Обратите внимание на то, какая курица, не забита ли она специями, маринадами. Потому что это очень важно. Вкус мяса – показатель того, что шаурма или донер очень высокого уровня.

Не злоупотребляйте соусами. По меньшей мере соус точно содержит сахар, что не очень хорошо. Даже если вы и захотите узнать полный состав соуса, у киоска с шаурмой вам это вряд ли удастся.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: