Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Шаурма – это всегда вкусно и сытно. Но именно после употребления такой пищи у многих людей возникает отравление. Поэтому для того, чтобы избежать этой неприятной ситуации, примите во внимание следующие советы.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич (Константин Грубич) поинтересовался у кулинаров и ученых, как выбрать действительно безопасную шаурму. Материал опубликовал на своей странице в Facebook.

Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Богдана Леонова, кандидат технических наук, отмечает, что случаи отравлений происходят, потому что шарума готовится не в условиях промышленного производства. Прежде всего это гигиена, то есть когда вы стоите на остановке, как вы думаете в том киоске, полностью ли соблюдает все гигиенические правила, что там с канализацией, есть ли в принципе разрешение на производство пищевого продукта, потому что это очень-очень серьезно.

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Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Алик Мкртчян, кулинарный эксперт, бренд-шеф сети маркеров шаурмы рассказал, на что, прежде всего, нужно обратить внимание. И это именно точка продажи: соблюдают ли работники нормы, стандарты, есть ли там обычные условия, чтобы помыть руки повару, в каком состоянии гриль, на котором жарится курица.

Если же санитарное состояние точки продажи шаурмы вас не пугает, то следующий фактор риска – непрожаренное мясо. Если вы употребляете элементарно непрожаренное мясо, у вас есть риск заражения бактериями – сальмонеллой или листерией. Нет гарантии в том, что человек, готовящий шаурму, проверяет внутри температуру мяса градусником. Это отметила Богдана Леонова, кандидат технических наук.

Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Также, обращайте внимание на качество мяса. Если это курица, то вы должны видеть куриное мясо, а не нашпигованную специями биомассу. Возможно, за маринадом скрывают некачественное сырье. Обратите внимание на то, какая курица, не забита ли она специями, маринадами. Потому что это очень важно. Вкус мяса – показатель того, что шаурма или донер очень высокого уровня.

Как выбрать безопасную и действительно вкусную шаурму: советуют эксперты

Не злоупотребляйте соусами. По меньшей мере соус точно содержит сахар, что не очень хорошо. Даже если вы и захотите узнать полный состав соуса, у киоска с шаурмой вам это вряд ли удастся.

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