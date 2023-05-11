Хлеб – один из самых востребованных продуктов, который ест практически каждый украинец. Готовить хлеб можно и дома, так вы будете точно уверены в его безопасности. Но, если вы все же покупаете его в магазине, нужно знать несколько простых правил, благодаря которым вы точно выберете безопасный и вкусный хлеб.

Диетолог Татьяна Лакуста поделилась в Instagram советами, как правильно выбрать качественный, бюджетный и безопасный хлеб.

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Мука

Специалист рекомендует обращать внимание на помол муки, стоящей в составе на первом месте.

"Наиболее грубые виды помола (такие сорта, которые мелют из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка) – обойная и обдирающая – они наиболее питательны по составу минералов и витаминов. Далее идут второго, первого и высшего – они больше содержат крахмал, меньше клетчатки и минералов", – отметила диетолог.

Сахар

Эксперт советует обращать внимание на количество сахаров в продукте.

"В хлеб могут для улучшения вкуса добавлять глюкозофруктовые сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. И в составе белков, жиров и углеводов вам напишут, сколько сахаров будет. Их может быть от 1 и более (сладкие виды хлеба – 13 г)", – уточнила Татьяна.

Специалист отметила, что одним из лучших видов хлеба является тот, в котором наименьший перечень составляющих, например круглый украинский хлеб!

Диетолог добавила, что нет смысла выбирать хлеб только по темному цвету или по названию "зерновой, цельный", ведь самое главное – это вид муки, что на первом месте в составе и отсутствие добавленных сахаров!

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