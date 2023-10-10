Домашний плов – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с мясом и без, а также с овощами, специями. Очень важно при приготовлении, выбрать правильный сорт риса и правильно его варить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какой рис выбрать для приготовления плова и сколько его варить.

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1. Как выбрать рис для плова

Для плова лучше всего использовать басмати и жасмин. А еще подойдет пропаренный рис, так как он лучше сохраняет форму, а также его можно повторно разогревать.

2. Как правильно варить рис для плова

Перед тем, как варить рис, его нужно хорошо промыть около 5 раз, обязательно теплой водой.

После рис залейте холодной водой в соотношении 1:3, и готовьте на среднем огне до кипения, далее около 15-20 минут, а бурый рис 40 минут.

Чтобы рис был рассыпчатым, его не нужно перемешивать. Еще очень важно, для приготовления плова лучше всего использовать посуду с толстым дном, которая закрывается крышкой, именно такая посуда придаст плову правильную консистенцию.

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