Скоро наступит Масленица, а это значит, что миллионы хозяек примутся за приготовление блинов. Однако, в современном мире далеко не у каждого найдется время на выпекание блинов, поэтому они предпочтут покупаемые в магазинах.

Как правильно выбрать качественные замороженные блины, разбирался журналист Константин Грубич. В своем Facebook он привел мнения нескольких экспертов, рассказавших, на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе замороженных блинов.

Видео дня

Так, например, главный технологи Наталья Дудко утверждает, что технология приготовления блинов дома не отличается от используемой на промышленных производствах. Однако, по ее словам, большое отличие может содержаться именно в начинке.

Того же мнения придерживается Елена Сидоренко, профессор, эксперт по качеству продуктов. Она утверждает, что именно на склад начинки нужно обращать особое внимание при покупке готовых блинчиков. Например, покупая блины с мясом, вы можете получить блины, в которых вместо натурального фарша будет содержаться мясо механического обрушения, кости, кожу и другие второстепенные продукты.

То же касается и блинчиков с любой другой начинкой, ведь даже сыр в блинчиках можно заменить сырным продуктом. Таким образом, в первую очередь нужно обращать внимание на состав блинов. Кстати, тесто в составе блинов должно содержаться не более 50% от общего веса изделия. В противном случае деньги просто будут выброшены на ветер.

На OBOZ.UA есть много полезных советов: