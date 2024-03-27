Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка

Персия (теперь Иран) считается родиной шпината. Именно оттуда он еще в 7 веке попал в Китай, а в средние века появился и в Европе. Украинцы очень любят шпинат и добавляют его в разнообразные блюда.

Но часто случается так, что шпинат очень быстро портится и становится непригодным к употреблению. Вероятной причиной этого является мытье листьев. Как и когда лучше мыть шпинат разбирался в Facebook журналист Константин Грубич, консультируясь с профессором, экспертом по качеству Еленой Сидоренко.

Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка
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Эксперт заявляет, что перед покупкой шпината в супермаркете следует внимательно читать маркировку на упаковке. Дело в том, что многие производители продают уже мытый шпинат, который полностью готов к употреблению и не требует дополнительной обработки водой.

Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка

Производитель подбирает в упаковку специальную газовую среду, которая позволяет отлично хранить даже мгновенные овощи и зелень. Кроме этого следует обращать внимание на дату упаковки шпината. Лучше всего, если он будет упакован не раньше, чем за три дня до покупки.

Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка

Если же вы решите приобрести не упакованный шпинат на рынке, его не стоит мыть сразу. В таком случае шпинат станет непригодным к употреблению на следующий день. Лучше мыть его листья непосредственно перед употреблением или добавлением к основному блюду.

Как выбрать качественный шпинат и почему его лучше не мыть до употребления: объясняет экспертка

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