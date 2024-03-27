Персия (теперь Иран) считается родиной шпината. Именно оттуда он еще в 7 веке попал в Китай, а в средние века появился и в Европе. Украинцы очень любят шпинат и добавляют его в разнообразные блюда.

Но часто случается так, что шпинат очень быстро портится и становится непригодным к употреблению. Вероятной причиной этого является мытье листьев. Как и когда лучше мыть шпинат разбирался в Facebook журналист Константин Грубич, консультируясь с профессором, экспертом по качеству Еленой Сидоренко.

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Эксперт заявляет, что перед покупкой шпината в супермаркете следует внимательно читать маркировку на упаковке. Дело в том, что многие производители продают уже мытый шпинат, который полностью готов к употреблению и не требует дополнительной обработки водой.

Производитель подбирает в упаковку специальную газовую среду, которая позволяет отлично хранить даже мгновенные овощи и зелень. Кроме этого следует обращать внимание на дату упаковки шпината. Лучше всего, если он будет упакован не раньше, чем за три дня до покупки.

Если же вы решите приобрести не упакованный шпинат на рынке, его не стоит мыть сразу. В таком случае шпинат станет непригодным к употреблению на следующий день. Лучше мыть его листья непосредственно перед употреблением или добавлением к основному блюду.

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