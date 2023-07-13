Консервированные помидоры не всегда получаются удачными и в процессе приготовления они часто трескаются или вообще превращаются в кашу. Для того, чтобы этого не происходило, нужно знать, какие помидоры подходят для консервации, а какие нет.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать помидоры для консервации, чтобы они не превратились в кашу в процессе приготовления. Советы были опубликованы на странице "Всип перцю" в Facebook.

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Размер

Маленькие красиво смотрятся в салате, а гигантские можно считать выгодными для выращивания. Для консервации лучше использовать помидоры среднего и маленького размера. Большие подойдут для приготовления аджики.

Вкус

Могут быть очень сладкие, могут быть очень кислые, может быть микс. И конечно же что в разных блюдах или для консервации нужны разные виды.

Количество и величина семян и структура

Бывают томаты в которых почти нет семян, а только мясистое наполнение. Выбирайте для консервации упругие помидоры, если вы будете их консервировать целиком.

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