Как выбрать сладкие и спелые яблоки: 3 главных совета

Ирина Мельниченко
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Спелые яблоки

Яблоки являются очень бюджетными, но при этом чрезвычайно полезными фруктами. Специалисты рекомендуют есть их всем, если у вас нет аллергии. Еще из них можно готовить вкусные фруктовые салаты, повидло на зиму, а также пироги и десерты. 

Спелые яблоки

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать сочные, спелые, сладкие яблоки

Плодоножка

Обязательно обратите внимание на плодоножку. Свежий плод всегда имеет зеленый хвостик, а если он ломается и имеет коричневый цвет, это "говорит" о том, что такие яблоки долго хранили в холоде. На вкус такие яблоки могут быть кислые, не сочные.  

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Домашние вкусные яблоки

Сладкие яблоки имеют шерстистую кожуру, хвостик зеленого цвета и если на плоде есть линии, он будет очень сладким! 

Цвет 

Цвет яблок может быть любым, но, если на них есть линии и, чем больше их на яблоке, тем больше в них будет сахара. 

На что обратить внимание при выборе яблок

Форма

Яблоки делят на два сорта –  "женский " и "мужской". Если нижняя часть яблока круглая – то это "женский сорт" и они будут очень сладкими, ведь в них 15% сахара. А "мужской сорт" всегда имеет плоский низ и такие плоды будут менее сладкими. 

Как выбрать вкусные и сладкие яблоки

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