Рыба – источник белка и многих витаминов и минералов, которые необходимы всем и есть ее лучше всего в тушеном, вареном и запеченном виде. Но, очень важно – правильно выбрать рыбу, чтобы не отравится продуктом. Стоит отметить, что свежая, плавающая в воде рыба или хранящаяся на льду рыба – всегда будет вкуснее замороженной!

Нутрициолог поделилась в Telegram полезными советами, на что нужно обратить внимание при выборе свежей рыбы.

Как определить, что рыба несвежая

Несвежая рыба видна невооруженным глазом – помутнела, с запахом, отдаленно напоминающим морскую воду или чистый пруд.

Видео дня

Как выбрать свежую рыбу и на что обратить внимание

Морская или речная, у всех рыб можно выделить несколько признаков абсолютной свежести.

Топ-7 признаком свежей и безопасной рыбы

– глаза у свежей рыбы яркие, ясные, черные или прозрачные, но не мутные;

– тело или мякоть свежей рыбы упругие и плотные, если при нажатии пальцем образуется вмятина – рыба на свежая;

– чешуя плотно прилегает к коже, гладкая и блестящая;

– жабра красного или розового цвета;

– хвост упругий и влажный, сухой или загнутый говорит о не первой свежести.

Совет: время приготовления – покупать рыбу следует в день приготовления или накануне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: