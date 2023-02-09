Очень вкусный, ароматный и пикантный продукт, который идеально подходит к мясу – чеснок. Его можно добавлять в разные блюда, особенно мясные. Очень важно знать, кому специалисты не рекомендуют есть чеснок, а именно – людям при язвенной болезни, при повышенной кислотности желудочного сока, эпилепсии и астме. Еще специалисты не рекомендуют есть его людям, которые склонны к пониженному давлению, так как именно чеснок его может снизить еще больше, но и в этом случае все зависит от количества съеденного.

Редакция FoodOboz делится с вами советами, как быстро и очень легко почистить чеснок, чтобы не повредить его, и не запачкать руки.

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Топ-3 быстрых способа очистить чеснок:

1. При помощи ножа

Вам понадобится разделочная доска и нож. Переложите чеснок на доску, придавите его ножом широким лезвием ножа. Именно после этого шелуха легко отделится от чеснока.

2. При помощи металических мисок

В миску положите зубчики чеснока, а сверху накройте еще одной миской и очень сильно потрясите. После этого уберите одну миску, выберите чеснок и очистите его от шелухи.

3. В микроволновке

Переложите чеснок на блюдо, поставьте в микроволновку на 15-20 секунд, после этого шелуха с легкостью "отойдет".

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