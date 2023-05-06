Как заготовить щавель на зиму: три самых простых способа
Существует множество способов заготовки щавеля на зиму. Зелень можно засушить, заморозить или засолить в банках. В любом случае опытные хозяйки советуют использовать молодой щавель, собранный в апреле-мае, ведь выросший позже – грубый и не такой полезный.
Редакция FoodOboz выбрала и расскажет вам о трех простейших способах приготовить щавель на зиму.
Способ 1 – в воде без стерилизации
Ингредиенты:
- щавель
- укроп
- сырая вода
Способ приготовления:
1. Помыть щавель и укроп, после – произвольно порезать.
2. Банки не обязательно стерилизовать, их можно просто помыть под краном.
3. Плотно выложить в банки изрезанную зелень и залить холодной водой.
4. Закрыть банки капроновыми крышками. Хранить в прохладном месте.
Способ 2 – засолить в банках
Ингредиенты:
- щавель – 1 кг
- соль – 120 г
Способ приготовления:
1. Предварительно простерилизовать банки для соления.
2. Щавель помыть и измельчить.
3. В банке плотно выложить щавель и соль слоями: щавель, соль, щавель, соль.
4. Закрыть банки капроновыми крышками. Хранить в прохладном месте.
Способ 3 – заморозить
Ингредиенты:
- щавель
Способ приготовления:
1. Щавель нужно тщательно помыть и хорошо просушить бумажными полотенцами.
2. После этого следует произвольно измельчить зелень.
3. Выложить порезанную зелень в пакет или контейнер. Положить в морозильную камеру.
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