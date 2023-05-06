Как заготовить щавель на зиму

Существует множество способов заготовки щавеля на зиму. Зелень можно засушить, заморозить или засолить в банках. В любом случае опытные хозяйки советуют использовать молодой щавель, собранный в апреле-мае, ведь выросший позже – грубый и не такой полезный.

Редакция FoodOboz выбрала и расскажет вам о трех простейших способах приготовить щавель на зиму.

Способ 1 – в воде без стерилизации

Ингредиенты:

щавель

укроп

сырая вода

Способ приготовления:

1. Помыть щавель и укроп, после – произвольно порезать.

Видео дня

2. Банки не обязательно стерилизовать, их можно просто помыть под краном.

3. Плотно выложить в банки изрезанную зелень и залить холодной водой.

4. Закрыть банки капроновыми крышками. Хранить в прохладном месте.

Способ 2 – засолить в банках

Ингредиенты:

щавель – 1 кг

соль – 120 г

Способ приготовления:

1. Предварительно простерилизовать банки для соления.

2. Щавель помыть и измельчить.

3. В банке плотно выложить щавель и соль слоями: щавель, соль, щавель, соль.

4. Закрыть банки капроновыми крышками. Хранить в прохладном месте.

Способ 3 – заморозить

Ингредиенты:

щавель

Способ приготовления:

1. Щавель нужно тщательно помыть и хорошо просушить бумажными полотенцами.

2. После этого следует произвольно измельчить зелень.

3. Выложить порезанную зелень в пакет или контейнер. Положить в морозильную камеру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как заморозить черешню на зиму.