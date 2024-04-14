Как загустить вишню без тепловой обработки: способ, которым пользуются профессиональные кондитеры
Загущенную вишню часто используют для начинки в разнообразные пирожки, блины и запеканки. Чтобы достичь необходимой консистенции, обычно, используют крахмал, но при нагревании он может превращаться в комочки. Поэтому профессиональные кондитеры чаще всего используют метод без термической обработки.
Проверенным методом загущения вишни поделилась фудблогер Елена Романова (olena_romanova_) в Instagram. Выходит гораздо вкуснее, чем с крахмалом.
Ингредиенты:
- вишня – 1 кг.
- сахар – 500 г
- сгуститель – 110-150 г (можно добавить больше – все зависит от производителя)
Способ приготовить:
1. В кастрюлю высыпать вишню.
2. Добавить сахар.
3. Засыпать загуститель.
4. Добавить загуститель.
5. Перемешать до загустения.
Это сгуститель для сливок или сметаны. В магазинах "все для кондитеров", он называется "сгуститель для ягоды".
Такой способ часто используют пекарни, кондитерские. Сгуститель можно купить в супермаркетах или в специализированных магазинах. В составе сгустителя модифицированый крахмал и сахарная пудра. Плотность можно регулировать в процессе приготовления.
Можно использовать для:
- пирогов
- тортов
- запеканок
- блинов
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