Загущенную вишню часто используют для начинки в разнообразные пирожки, блины и запеканки. Чтобы достичь необходимой консистенции, обычно, используют крахмал, но при нагревании он может превращаться в комочки. Поэтому профессиональные кондитеры чаще всего используют метод без термической обработки.

Проверенным методом загущения вишни поделилась фудблогер Елена Романова (olena_romanova_) в Instagram. Выходит гораздо вкуснее, чем с крахмалом.

Ингредиенты:

вишня – 1 кг.

сахар – 500 г

сгуститель – 110-150 г (можно добавить больше – все зависит от производителя)

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Способ приготовить:

1. В кастрюлю высыпать вишню.

2. Добавить сахар.

3. Засыпать загуститель.

4. Добавить загуститель.

5. Перемешать до загустения.

Это сгуститель для сливок или сметаны. В магазинах "все для кондитеров", он называется "сгуститель для ягоды".

Такой способ часто используют пекарни, кондитерские. Сгуститель можно купить в супермаркетах или в специализированных магазинах. В составе сгустителя модифицированый крахмал и сахарная пудра. Плотность можно регулировать в процессе приготовления.

Можно использовать для:

пирогов

тортов

запеканок

блинов

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