Замораживание – один из самых лучших способов сохранить овощи на зиму. Что самое главное, это то, что таким образом они не теряют свой вкус и остаются полезными. Однако, стоит знать, как правильно это делать.

В одном из блогов о питании и прикорме (prikorm_kids_menu) в Instagram был опубликован способ, который поможет хозяйкам научиться правильно замораживать кабачки на зиму.

Обычно большинство хозяйок делает так: режет овощи, сразу складывает их в контейнер и замораживает.

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Однако, по словам фудблогера из блога, так поступать совсем не стоит. Именно таким образом кабачки прилипают друг к другу, образуя большой сплошной ком, который потом не удобно использовать в приготовлении. Ведь придется перед этим весь лоток полностью размораживать.

Для того чтобы правильно заморозить кабачки, нужно:

1. Сначала вымыть и просушить овощи.

2. Нарезать их кольцами или полукольцами.

3. Выложить на разделочную доску друг у друга и в таком виде заморозить в морозилке.

4. Когда овощи замерзнут, достать их и переложить в контейнер. Таким образом, снова заморозить кабачки и хранить в течение длительного времени. Готово!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи.