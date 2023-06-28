Как заморозить зеленый лук на зиму: зелень остается полезной
Для того чтобы сохранить вкус и свежесть зеленого лука на зиму, его лучше заморозить. Однако делать это нужно правильно, чтобы зелень сохранила свои полезные свойства.
Редакция FoodOboz расскажет вам, как правильно и полезно заморозить зеленый лук на зиму.
Технология замораживания:
1. Сначала нужно подготовить зеленый лук: оставить только свежую зелень, промыть его, отрезать корни и сухие части.
2. После этого лук следует нарезать мелкими кусочками.
3. После того, как вы порезали всю зелень, ее нужно разложить в пластиковые контейнеры или пакеты для замораживания. Их нужно плотно закрыть, чтобы внутрь не проникал воздух – этот нюанс также влияет на вкус.
4. В таком виде положить тару с луком в морозилку и заморозить. Использовать ее можно во всех блюдах: супах, соусах, рагу, омлете.
Кроме замораживания зеленый лук можно засолить в банках. Редакция FoodOboz поделится с вами простым рецептом.
Ингредиенты:
- зеленый лук – 1 кг
- соль – 200 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. После этого разложить на бумажные полотенца и хорошо просушить.
2. Также следует простерилизовать или ошпарить кипятком банки, а также обязательно высушить их.
3. После того, как зелень высохла, ее нужно измельчить.
4. Далее следует смешать подготовленную зелень и соль.
5. Выложить зелень с солью в банки, плотно утрамбовывая. В то же время у горлышка стоит оставить немного свободного места, ведь в процессе будет выделяться сок.
6. Закрыть банки крышками (желательно брать самостоятельно закручивающиеся или использовать капроновые). Хранить в холодильнике.
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