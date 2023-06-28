Для того чтобы сохранить вкус и свежесть зеленого лука на зиму, его лучше заморозить. Однако делать это нужно правильно, чтобы зелень сохранила свои полезные свойства.

Редакция FoodOboz расскажет вам, как правильно и полезно заморозить зеленый лук на зиму.

Технология замораживания:

1. Сначала нужно подготовить зеленый лук: оставить только свежую зелень, промыть его, отрезать корни и сухие части.

Видео дня

2. После этого лук следует нарезать мелкими кусочками.

3. После того, как вы порезали всю зелень, ее нужно разложить в пластиковые контейнеры или пакеты для замораживания. Их нужно плотно закрыть, чтобы внутрь не проникал воздух – этот нюанс также влияет на вкус.

4. В таком виде положить тару с луком в морозилку и заморозить. Использовать ее можно во всех блюдах: супах, соусах, рагу, омлете.

Кроме замораживания зеленый лук можно засолить в банках. Редакция FoodOboz поделится с вами простым рецептом.

Ингредиенты:

зеленый лук – 1 кг

соль – 200 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. После этого разложить на бумажные полотенца и хорошо просушить.

2. Также следует простерилизовать или ошпарить кипятком банки, а также обязательно высушить их.

3. После того, как зелень высохла, ее нужно измельчить.

4. Далее следует смешать подготовленную зелень и соль.

5. Выложить зелень с солью в банки, плотно утрамбовывая. В то же время у горлышка стоит оставить немного свободного места, ведь в процессе будет выделяться сок.

6. Закрыть банки крышками (желательно брать самостоятельно закручивающиеся или использовать капроновые). Хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и полезно заморозить укроп.