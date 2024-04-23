Чаще всего люди готовят шашлык, особенно не задумываясь над способом его маринования и тем, как жарить мясо в дальнейшем. Однако каждый этап приготовления шашлыка играет особую роль в формировании его конечного вкуса.

Именно поэтому FoodOboz решил представить вашему вниманию самые ценные советы по приготовлению шашлыка. Следуя им, шашлык всегда получится вкусным и очень сочным.

Маринад

Для приготовления шашлыка можно использовать любой приходящийся по вкусу маринад. Однако есть одно неизменное правило: солить шашлык нужно всего за 10 минут до его отправки на мангал.

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Дело в том, что соль мгновенно впитывает всю воду из волокон мяса, от чего она становится жесткой и сухой. Когда уголь для обжарки практически готов – самое время добавить в шашлык соль и хорошо перемешать.

Мангал за грань

Уголь играет одну из важнейших ролей при приготовлении сочного шашлыка. Мясо следует начинать жарить только тогда, когда угли уже покрылись белым пеплом. Оно должно быть равномерно распределено по всей плоскости мангала.

Шампуры

Для правильного приготовления шашлыка нужно использовать только толстые шампуры. Металл будет прогреваться медленно и равномерно, в результате чего мясо будет правильно прожариваться изнутри.

Время приготовления

Время приготовления шашлыка зависит от размеров кусков мяса, надетых на шампуры. Самым оптимальным размером одного куска считается примерно 2/3 от сигаретной пачки. Среднее время приготовления такого куска мяса на угле равно 20 минутам.

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