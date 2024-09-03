Какая посуда может взорваться в микроволновке: никогда ее не нагревайте

Нагрев пищи в микроволновке значительно экономит время. Но следует помнить, что такой техникой нужно пользоваться с особой осторожностью. Далеко не вся посуда подходит для такого девайса.

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Редакция FoodOboz расскажет, какую посуду нельзя нагревать в микроволновке. Емкости могут даже взорваться.

Посуда из пенополистирола

Посуда из такого материала одноразовая. И здесь особое внимание следует обращать на этикетку. Если отметки об использовании материала в микроволновке нет – нагревать посуду ни в коем случае нельзя. Пенополистирол бывает разным, и все зависит от состава.

Картон

Картон также нельзя нагревать в микроволновке. Высокая температура провоцирует выделение токсичных веществ из такого материала.

Пластиковые контейнеры

Если поставить пластмассу в микроволновку, она, конечно, расплавится. Но здесь тоже следует обращать внимание на этикетки, потому что есть пластмасса, которая предназначена для нагревания.

Металл и фольга

Посуду из такого материала опаснее всего ставить в микроволновку. Металл во время нагревания может взорваться, что спровоцирует пожар. И даже если на тарелках есть тоненькие ободки металла – нагревать их тоже очень опасно.

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