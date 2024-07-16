Большинство людей пытаются проводить закупки продуктов один раз в неделю, чтобы каждый день не тратить время на походы в магазин. Всем, кто соблюдает такую практику, следует уметь правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы не допустить их порчи и, как следствие, лишних затрат.

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Как оказалось, некоторые фрукты не стоит класть в холодильник, ведь они способны вызвать порчу другой пищи, которая в нем находится. Какие продукты лучше держать отдельно, разбирался FoodOboz.

Дело в том, что некоторые фрукты выделяют производящие специфический газ этилен, способный ускорить порчу других продуктов. Одним из таких фруктов есть банан. Но кроме него такое же вещество выделяют также яблоки, груши, виноград и маракуйя, авокадо и киви.

Более всего пострадать от соседства с этими фруктами могут брокколи, цветная капуста, огурцы, листья салата, а также спаржа. Всего через несколько дней такого соседства, овощи начнут увядать. Для того чтобы избежать быстрой порчи фруктов, "опасные" продукты лучше держать отдельно от остальных.

Например, яблоки можно вообще не класть в холодильник, а другие – не держать в отделении с продуктами, которые могут испортиться. Безопаснее держать фрукты, выделяющие этилен на верхней полке холодильника. Таким образом, вероятность попадания газа в другие фрукты сводится к минимуму.

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