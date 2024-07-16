Какие фрукты не стоит класть в холодильник, могут вызвать порчу пищи

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Какие фрукты не стоит класть в холодильник, могут вызвать порчу пищи

Большинство людей пытаются проводить закупки продуктов один раз в неделю, чтобы каждый день не тратить время на походы в магазин. Всем, кто соблюдает такую практику, следует уметь правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы не допустить их порчи и, как следствие, лишних затрат.

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Как оказалось, некоторые фрукты не стоит класть в холодильник, ведь они способны вызвать порчу другой пищи, которая в нем находится. Какие продукты лучше держать отдельно, разбирался FoodOboz.

Какие фрукты не стоит класть в холодильник, могут вызвать порчу пищи

Дело в том, что некоторые фрукты выделяют производящие специфический газ этилен, способный ускорить порчу других продуктов. Одним из таких фруктов есть банан. Но кроме него такое же вещество выделяют также яблоки, груши, виноград и маракуйя, авокадо и киви.

Какие фрукты не стоит класть в холодильник, могут вызвать порчу пищи

Более всего пострадать от соседства с этими фруктами могут брокколи, цветная капуста, огурцы, листья салата, а также спаржа. Всего через несколько дней такого соседства, овощи начнут увядать. Для того чтобы избежать быстрой порчи фруктов, "опасные" продукты лучше держать отдельно от остальных.

Какие фрукты не стоит класть в холодильник, могут вызвать порчу пищи

Например, яблоки можно вообще не класть в холодильник, а другие – не держать в отделении с продуктами, которые могут испортиться. Безопаснее держать фрукты, выделяющие этилен на верхней полке холодильника. Таким образом, вероятность попадания газа в другие фрукты сводится к минимуму.

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