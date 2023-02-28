Какие грибы категорически нельзя мариновать: скисают и становятся опасными для здоровья

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Какие грибы категорически нельзя мариновать: скисают и становятся опасными для здоровья

Грибы можно не только солить, сушить и замораживать, но и мариновать, что хозяйки тоже очень часто делают. Как известно, для консервирования подходят далеко не все виды – некоторые быстро портятся и могут даже навредить здоровью.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие грибы лучше мариновать, а какие – засаливать.

Какие грибы можно мариновать и засаливать

Какие грибы можно мариновать?

К таким видам эксперты относят:

  • белые;
  • подосиновики;
  • подберезовики;
  • моховики (польские);
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  • маслята;
  • рыжики;
  • опята;
  • лисички;
  • шампиньоны;
  • вешенки.

В то же время, специалисты отмечают, что для консервирования следует выбирать только молодые грибы и в процессе не смешивать сорта. Желательно, чтобы все грибы были одинакового размера – это позволит им равномерно провариться.

Какие грибы можно мариновать

Категорически запрещено использовать для маринования недоваренные грибы – они быстро скиснут и будут опасны для употребления.

Какие грибы можно засаливать?

К таким видам эксперты относят:

  • грузди;
  • рыжики;
  • шерстяные;
  • сыроежки;
  • лисички.
Какие грибы запрещено мариновать

Важно помнить, что перед засолкой грибы следует обязательно помыть и проварить в течение 15 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие грибы идеально подходят для омлета.

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