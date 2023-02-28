Грибы можно не только солить, сушить и замораживать, но и мариновать, что хозяйки тоже очень часто делают. Как известно, для консервирования подходят далеко не все виды – некоторые быстро портятся и могут даже навредить здоровью.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие грибы лучше мариновать, а какие – засаливать.

Какие грибы можно мариновать?

К таким видам эксперты относят:

белые;

подосиновики;

подберезовики;

моховики (польские);

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маслята;

рыжики;

опята;

лисички;

шампиньоны;

вешенки.

В то же время, специалисты отмечают, что для консервирования следует выбирать только молодые грибы и в процессе не смешивать сорта. Желательно, чтобы все грибы были одинакового размера – это позволит им равномерно провариться.

Категорически запрещено использовать для маринования недоваренные грибы – они быстро скиснут и будут опасны для употребления.

Какие грибы можно засаливать?

К таким видам эксперты относят:

грузди;

рыжики;

шерстяные;

сыроежки;

лисички.

Важно помнить, что перед засолкой грибы следует обязательно помыть и проварить в течение 15 минут.

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