Какие грибы категорически нельзя мариновать: скисают и становятся опасными для здоровья
Грибы можно не только солить, сушить и замораживать, но и мариновать, что хозяйки тоже очень часто делают. Как известно, для консервирования подходят далеко не все виды – некоторые быстро портятся и могут даже навредить здоровью.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие грибы лучше мариновать, а какие – засаливать.
Какие грибы можно мариновать?
К таким видам эксперты относят:
- белые;
- подосиновики;
- подберезовики;
- моховики (польские);
- маслята;
- рыжики;
- опята;
- лисички;
- шампиньоны;
- вешенки.
В то же время, специалисты отмечают, что для консервирования следует выбирать только молодые грибы и в процессе не смешивать сорта. Желательно, чтобы все грибы были одинакового размера – это позволит им равномерно провариться.
Категорически запрещено использовать для маринования недоваренные грибы – они быстро скиснут и будут опасны для употребления.
Какие грибы можно засаливать?
К таким видам эксперты относят:
- грузди;
- рыжики;
- шерстяные;
- сыроежки;
- лисички.
Важно помнить, что перед засолкой грибы следует обязательно помыть и проварить в течение 15 минут.
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