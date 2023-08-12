Идеальные маринованные огурцы – сочные, хрустящие и упругие. Но какой бы удачный рецепт вы ни выбрали, результат больше всего зависит от сорта овощей.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие огурцы ни в коем случае нельзя консервировать.

Правило 1

Главное правило удачной консервации – это использование свежих и здоровых овощей, не имеющих повреждений и признаков порчи. Важно, чтобы огурцы не были перезрелыми, без желтых пятен и, конечно, плесени.

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Если вы знаете о том, что овощи были обработаны пестицидами – их тоже лучше не мариновать. Ими можно запросто отравиться.

Правило 2

В процессе маринования внимание следует обращать и на размер огурцов. Все потому, что слишком большие не подходят для приготовления. Внутрь таких плодов будет сложно проникнуть маринаду.

Правило 3

В идеале для консервирования огурцов подходят только что собранные овощи из грядки. В таком случае они будут прекрасно храниться и получатся хрустящими. Стоит отметить, что долго лежавшие в холодильнике огурцы – не годятся.

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