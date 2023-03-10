Когда дело доходит до консервации, хозяйки хотят заготовить как можно больше продуктов, чтобы зимой наслаждаться их вкусом. Впрочем, не все овощи и фрукты подходят для такого, некоторые из них лучше замораживать.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие овощи и фрукты лучше консервировать, а какие – замораживать.

Консервация

Длительная термическая обработка, превышающая 10 или даже 30 минут, может значительно снижать содержание витаминов и других полезных соединений в продуктах. По словам специалистов, помидоры, сладкий красный и острый перец наоборот повышают свою нутрициологическую ценность после термической обработки. Ввиду этого лучше консервировать томатный сок, лечо, айвар или просто мякоть помидоров с перцем. А варенье полезнее варить из ежевики, шелковицы, смородины, крыжовника.

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Замораживание

Это способ по сравнению с предыдущим очень простой, легкий и способен в значительной степени сохранить питательные вещества сырья. А самое главное, что не нужно использовать дополнительные ингредиенты: сахар, соль или уксус.

Для замораживания подойдут продукты, богатые крахмалом: бобовые, кукуруза, кабачки, огурцы, тыквы, грибы, баклажаны, различные виды капусты, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы или ревень. Никогда не замораживайте продукты, которые не подвергаются термической обработке и в которых важно сохранить характерную хрустящую структуру: салаты и стебли сельдерея.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обязательно сделать с помидорами перед маринованием, чтобы они не лопали.