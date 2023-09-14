Овощи часто используют для приготовления различных блюд: их тушат, жарят, отваривают и запекают. Однако мало кто знает, что некоторые из них полностью остаются без пользы после термической обработки.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет о 5 овощах, которые нельзя варить или жарить.

Свекла

Ни для кого не секрет, что свекла – это настоящий суперфуд. В нем содержится много витаминов и макроэлементов, в частности фолиевой кислоты. В то же время вся питательная ценность теряется до 30%, если овощ варить до полной готовности.

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Помидоры

Помидоры – это сочный и мясистый овощ, в котором очень много магния и цинка. Однако при термической обработке из сока овоща выходит 90-100% питательных веществ.

Болгарский перец

Сладкий болгарский перец включает в себя наибольшую концентрацию витамина С. Это, конечно, хорошо, но при термической обработке польза овоща сокращается в четыре раза.

Чеснок

Чеснок в сыром виде богат витаминами С, PP и группы B. Однако после варки, запекания или жарки пользы от овоща ждать не стоит.

Брокколи

По сравнению с другими овощами брокколи имеет другую ситуацию. В сыром виде овощ – это один из самых больших источников витаминов С, PP и группы B. Подвергая его термической обработке, 40% пользы точно исчезнет.

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