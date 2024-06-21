Консервация продуктов на зиму – одно из основных занятий хозяек летом. Для того чтобы продукты сохранялись всю зиму и не нанесли вред организму, следует внимательно подходить к их выбору.

Как правильно выбирать помидоры для консервирования, разбирался FoodOboz.ua. Как оказалось, существует три основных критерия выбора помидоров для их консервации.

Спелость помидоров

Считается, что продающиеся на веточке помидоры являются самыми свежими. Но на самом деле это только распространенный миф. Наличие плодоножки у томатов свидетельствует об их незрелости, ведь спелый плод должен самостоятельно отпасть из ветки.

Действительно, томаты обладают способностью созревать после того, как их сорвали с ветки. Однако, в таком случае у них остается яд соланина, которого плод был бы лишен, останься на ветке до самого созревания. Следовательно, помидоры для консервирования следует выбирать без плодоножки.

Запах

Помидоры – это растение, достаточно чувствительное к различным природным факторам. Селекционерам приходится идти на разные манипуляции, чтобы сделать томаты более устойчивыми. Поэтому плод теряет свои вкусовые свойства и становится, как говорят в народе, "пластмассовым".

Для того чтобы не попасть именно на такие помидоры, следует просто их понюхать. Помидоры, над которыми "поработали" селекционеры, без выраженного кисло-сладкого запаха, который имеют эти овощи, выращены на огороде. Следовательно, следует выбирать помидоры, выращенные не для массовой продажи.

Нитраты

Помидор – это единственное растение, которое невозможно полностью избавить от нитратов при сохранении его свежести. Томаты, содержащие большое количество нитратов, будут эластичными и одновременно не твердыми. Если нажать на плод, отжима пальца не останется.

Несколько сросшихся помидоров или помидоры неправильной формы – это все "жертвы" губительного воздействия нитратов, от покупки которых следует отказаться. Также следует обращать внимание на внешний вид помидоров. На них не должно быть серых, или темных или серых пятен, трещин на следах гнили.

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