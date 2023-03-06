Кроме огурцов, хозяйки любят консервировать и помидоры. Идеально засоленные помидоры в банках – упругие, сочные и не трескаются. Для того чтобы консервация получилась действительно удачной, нужно не только придерживаться рецепта, но и правильно выбирать овощи для приготовления – не все из них подходят.

Редакция Foodoboz собрала информацию и расскажет, какие помидоры можно и какие ни в коем случае не нужно консервировать.

Какие помидоры можно консервировать?

1. Плоды, выращенные одновременно на одной грядке.

2. Целые и упругие овощи, которые получают форму и не имеют заметных повреждений.

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3. Небольшого размера помидоры, которые легко погрузить в банку и достать их оттуда.

Важно: категорически запрещено консервировать зеленые недозрелые помидоры. По словам специалистов, в таких плодах фиксируется высокое содержание опасных веществ для организма человека.

К примеру, соланин – ядовитое вещество, которое может вызвать серьезное отравление. Достаточно съесть всего 5-6 плодов. Или же томатин – это менее вредное для здоровья соединение, но впрочем, оно тоже вызывает отравление.

В то же время, если зеленый помидор уже начал краснеть, он не несет вреда для здоровья. Чтобы забрать из него вредные вещества и сделать его безопасным для употребления, достаточно несколько раз облить овощи кипятком. Или замочить в солевом растворе на несколько часов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обязательно сделать с помидорами перед маринованием, чтобы они не лопали.