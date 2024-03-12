Супы можно готовить из любых овощей, круп, добавляя мясо, рыбу, специи. Но, нужно помнить, что не все специи подходят для супов, некоторые из них могут просто испортить блюдо.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, каких специй нужно избегать при приготовлении супов.

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Острые приправы

Кулинары утверждают, что нельзя приправлять свежий суп даже черным молотым перцем, еще более осторожно нужно относится к более острым приправам, например, перцем чили, хрен, васаби, имбирь и карри, они сделают суп очень острым. Лучше добавлять лук, чеснок, сельдерей.

Сушеная зелень укропа и петрушки

Если сушеную зелень добавить в овощной суп или крупяной, то вы получите вкус сена. Поэтому для приятного аромата при варке лучше использовать свежую зелень или корень петрушки.

Лаванда, молотый имбирь

Лаванду можно добавлять в десерты, чай и мороженое, сушеный молотый имбирь подойдет для приготовления мяса, а именно куриного филе, бедер.

Мята

Она даст первым блюдам горечь, поэтому ее лучше всего добавлять в чай!

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