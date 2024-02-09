Есть много продуктов, которые в самостоятельном виде уж очень полезные. Но может быть в разы лучше, если вы соедините между собой некоторые полезные компоненты. Они помогут друг другу полностью раскрыться и по максимуму отдать все ценные микроэлементы.

О том, какие продукты нужно есть вместе, чтобы получить много пользы, рассказала эксперт по здоровому питанию Мария Манч (maria_manch) на своей странице в Instagram. Это может быть не только полезно, но и очень сытно и вкусно.

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Помидоры и брокколи

Эти продукты обладают превосходными противоопухолевыми свойствами, а употребление их в паре прекрасно преодолевает воспаление.

Цельные крупы и лук

Крупы содержат много железа и цинка, которые тяжело поглощаются организмом при отсутствии серы, которая есть в луке, а также в чесноке.

Зелень и лимон

Витамин С помогает помогает растительному железу лучше усваиваться организмом.

Брюссельская капуста и оливковое масло

Содержащийся в капусте витамин К является жирорастворимым, поэтому помочь ему усвоиться поможет оливковое масло.

Яблоки и какао

В сочетании с антиоксидантами какао, яблоки становятся неплохим средством от ателосклероза, из-за лучшего усвоения флавонола кверцетина.

Черный перец и куркума

В паре они прекрасным противовоспалительным и антисептическим, антибактериальным средством, помогающим преодолевать ряд недугов.

Помидоры и оливковое масло

С помидорами, которые богаты укопином, масло становится настоящим щитом от сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний и старения.

Бобы нута и свекла

Бобы нута богаты витамином В6 – он помогает организму усваивать богатый витаминный состав свеклы.

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