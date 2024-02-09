Какие продукты лучше есть вместе: пользы будет в разы больше
Есть много продуктов, которые в самостоятельном виде уж очень полезные. Но может быть в разы лучше, если вы соедините между собой некоторые полезные компоненты. Они помогут друг другу полностью раскрыться и по максимуму отдать все ценные микроэлементы.
О том, какие продукты нужно есть вместе, чтобы получить много пользы, рассказала эксперт по здоровому питанию Мария Манч (maria_manch) на своей странице в Instagram. Это может быть не только полезно, но и очень сытно и вкусно.
Помидоры и брокколи
Эти продукты обладают превосходными противоопухолевыми свойствами, а употребление их в паре прекрасно преодолевает воспаление.
Цельные крупы и лук
Крупы содержат много железа и цинка, которые тяжело поглощаются организмом при отсутствии серы, которая есть в луке, а также в чесноке.
Зелень и лимон
Витамин С помогает помогает растительному железу лучше усваиваться организмом.
Брюссельская капуста и оливковое масло
Содержащийся в капусте витамин К является жирорастворимым, поэтому помочь ему усвоиться поможет оливковое масло.
Яблоки и какао
В сочетании с антиоксидантами какао, яблоки становятся неплохим средством от ателосклероза, из-за лучшего усвоения флавонола кверцетина.
Черный перец и куркума
В паре они прекрасным противовоспалительным и антисептическим, антибактериальным средством, помогающим преодолевать ряд недугов.
Помидоры и оливковое масло
С помидорами, которые богаты укопином, масло становится настоящим щитом от сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний и старения.
Бобы нута и свекла
Бобы нута богаты витамином В6 – он помогает организму усваивать богатый витаминный состав свеклы.
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