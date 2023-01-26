Для того, чтобы разнообразить вкус кофе, в него добавляют множество разнообразных компонентов. Это могут быть зефир, специи, молочные продукты.

Но далеко не все они делают напиток лучше и вкуснее. Потому редакция FoodOboz расскажет, что не стоит добавлять в кофе.

Шоколад по маршмеллоу

Такие компоненты уносят весь насыщенный кофейный аромат. Оригинальный вкус кофе тоже теряется.

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Сиропы и ароматизаторы

Такие дополнения очень вредные, ведь они содержат большое количество сахара. Также, как правило, они искусственные и не содержат натуральных компонентов.

Сливки длительного хранения

Такой продукт хранится долго потому, что в нем много консервантов и искусственных добавок. Поэтому эти сливки точно испортят напиток.

Сахар и мед

Все эти компоненты делают кофе очень калорийным, поэтому есть риск набрать лишний вес. Мед просто насыщает кофе фруктозой, и после употребления такого напитка сразу хочется есть.

Молоко

Оказывается, даже кофе с таким дополнением увлекаться не стоит. Чашка кофе с молоком выводит из организма 2-3 г кальция. Достаточно жирное молоко или сливки можно добавлять в кофе без кофеина.

Алкоголь

Кофе в определенной степени действует на сердечно-сосудистую систему. Поэтому если еще добавить в напиток виски или коньяк – вас ожидает сильная головная боль. Также перегружается печень.

Какие продукты можно добавить в кофе

Это могут быть сахарозаменители без фруктозы, нежирные сливки. Молоко соевое, овсяное или кокосовое. Из специй: корица, кардамон, перец. Очень удачно сочетается с кофе лимон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что добавить в кофе, чтобы он был вкусным и не горчил.