Следует уметь правильно хранить продукты в холодильнике. Благодаря таким знаниям они будут оставаться свежими дольше.

Бекки Хардин, эксперт по рецептам и основатель Cookie Rookie рассказала The Sun об основных приемах хранения продуктов в холодильнике. По ее словам, только на территории США выбрасывается около 40% продуктов питания, которые были испорчены в результате неправильного хранения.

Видео дня

Где лучше хранить хлеб

По словам Хардин, хлеб никогда нельзя хранить в холодильнике, ведь при низких температурах он гораздо быстрее черствеет. Вместо холодильника хлеб лучше хранить в хлебнице или в сухом прохладном шкафу.

Если хлеба дома оказалось слишком много, его можно нарезать на порционные куски заморозить. После размораживания ломтики хлеба будут как свежие.

Какие овощи нельзя хранить вместе

Овощи принято хранить в холодильнике. Но картофель, чеснок, лук для продолжения их свежести лучше держать в прохладном темном месте.

К тому же, картофель лучше держать подальше от лука, ведь последний выделяет газ, ускоряющий гниение картофеля и некоторых других овощей.

Фрукты и овощи следует хранить отдельно

Некоторые фрукты и овощи, говорит эксперт, следует содержать отдельно. Только один фрукт может выделять этилен, из-за которого другие продукты начнут портиться быстрее.

Крупнейшими "производителями" этилена являются дыни, яблоки и авокадо. Наиболее чувствительными к этому виду газа считаются ягоды, листовая зелень и брокколи. Поэтому эти продукты лучше держать подальше друг от друга.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: