Готовя консервацию, хозяйки стараются добавить много разнообразных специй и пряностей для того, чтобы усилить вкус и аромат будущих заготовок. Но не все из них уместны.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие специи лучше не добавлять в консервацию, чтобы не испортить вкус.

Розмарин и тимьян

Такие травы обладают довольно пряным ароматом, а блюда с ними становятся очень насыщенными, заметно чувствуются и перебивают вкус других специй, а если перестараться, то будут даже горчить.

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Лавровые листья

С этой специей нужно быть осторожным и не добавить слишком много. Наиболее лавровые листья уместны при консервировании грибов, мяса и дичи.

Есть много других специй, которые помогут придать домашним заготовкам остроты, пряности или остроты. К таким относятся:

Кориандр – придают особый аромат рыбным, мясным и овощным консервам.

Острый перец – отлично сочетается с маринованными огурцами, помидорами и овощными ассорти.

Чеснок – это универсальный овощ, который гармонией со всеми овощами.

Гвоздика – обычно специю добавляют в маринад во время консервации огурцов и помидоров.

Хрен – листья этой зелени отлично подойдут для засолки овощей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем можно заменить уксус в консервации.