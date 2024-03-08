Какое масло самое полезное для приготовления пищи: топ-5

Масло – это продукт, используемый для приготовления большинства блюд. Существует большое количество видов масла. Одни из них лучше всего подходят для жарки, в то время как другие отлично нравятся в салатах.

Но масла отличаются между собой не только вкусовыми и ароматическими качествами, но и составом питательных веществ. Именно поэтому нужно понимать, какое масло является самым полезным для приготовления пищи, пишет Eatthis.

Оливковое масло первого отжима

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Это универсальное масло, которое занимает первое место как во время приготовления горячих, так и холодных блюд. Она насыщена питательными веществами и витамином Е. Чаще всего ее используют для заправки салатов.

Масло авокадо

Масло авокадо идеально для приготовления разнообразных горячих блюд. Дело в том, что она имеет высокую температуру образования дыма. Таким образом, кухня не будет полна дымом, если готовить блюдо именно на этом масле.

Также она обладает довольно тонким вкусом, позволяющим использовать масло из авокадо для приготовления сладких блюд.

Высокоолеиновое подсолнечное масло

Подсолнечное масло содержит ненасыщенные жиры, что делает его намного полезнее некоторых других масел. Ее можно использовать для жарки на сковороде и пассеровании, а также в качестве альтернативы сливочному маслу для выпечки.

Кунжутное масло

Это масло имеет заметный ореховый привкус. Это делает его менее универсальным и сокращает список блюд, для которых она подходит.

С добавлением кунжутного масла готовят блюда азиатской кухни, хумус, лапши. Также она идеально подходит для использования в разных соусах и маринадах.

Арахисовое масло

Это масло богато витамином Е и известно своими антиоксидантными свойствами.

Арахисовое масло следует использовать для приготовления маринадов, салатов и других прохладных блюд. Она придаст им утонченный вкус и невероятный аромат, не навредив здоровью.

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