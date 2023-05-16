Какой фрукт добавить в свинину, чтобы она была мягкой: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно готовить свинину

Готовить мясо можно по-разному: запекать, варить, тушить, жарить. Если вы готовите свинину и хотите, чтобы она была мягкой и сочной, кулинары советуют добавить при приготовлении фрукты, например, груши. 

Как приготовить свинину, чтобы она была мягкой

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной, мягкой, сочной свинины, с грушей, медом, бальзамическим уксусом.  

Рецепт свинины
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Ингредиенты:

  • свинина – 500 г
  • груши – 3 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • мед – 1 ст. л.
  • бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 
  • розмарин – 1 веточка 
  • растительное масло 

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте стейками или полосками толщиной 2 см, натрите солью, перцем и маслом. Обжарьте на большом огне около 5 минут с одной стороны до золотистой корочки. 

Свинина со специями и маслом

2. Когда перевернете на другую сторону мясо, добавьте нарезанный полукольцами лук и еще 5 минут жарьте, уменьшите огонь. 

Спелые груши

3. Далее добавьте нарезанные груши, розмарин, влейте уксус и мед, накройте крышкой и оставьте тушиться на 15 минут. 

Готовое блюдо

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