Какой фрукт добавить в свинину, чтобы она была мягкой: делимся советами и рецептом
Готовить мясо можно по-разному: запекать, варить, тушить, жарить. Если вы готовите свинину и хотите, чтобы она была мягкой и сочной, кулинары советуют добавить при приготовлении фрукты, например, груши.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной, мягкой, сочной свинины, с грушей, медом, бальзамическим уксусом.
Ингредиенты:
- свинина – 500 г
- груши – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- мед – 1 ст. л.
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- розмарин – 1 веточка
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте стейками или полосками толщиной 2 см, натрите солью, перцем и маслом. Обжарьте на большом огне около 5 минут с одной стороны до золотистой корочки.
2. Когда перевернете на другую сторону мясо, добавьте нарезанный полукольцами лук и еще 5 минут жарьте, уменьшите огонь.
3. Далее добавьте нарезанные груши, розмарин, влейте уксус и мед, накройте крышкой и оставьте тушиться на 15 минут.
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