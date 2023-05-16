Готовить мясо можно по-разному: запекать, варить, тушить, жарить. Если вы готовите свинину и хотите, чтобы она была мягкой и сочной, кулинары советуют добавить при приготовлении фрукты, например, груши.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной, мягкой, сочной свинины, с грушей, медом, бальзамическим уксусом.

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Ингредиенты:

свинина – 500 г

груши – 3 шт.

лук – 1 шт.

мед – 1 ст. л.

бальзамический уксус – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

розмарин – 1 веточка

растительное масло

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте стейками или полосками толщиной 2 см, натрите солью, перцем и маслом. Обжарьте на большом огне около 5 минут с одной стороны до золотистой корочки.

2. Когда перевернете на другую сторону мясо, добавьте нарезанный полукольцами лук и еще 5 минут жарьте, уменьшите огонь.

3. Далее добавьте нарезанные груши, розмарин, влейте уксус и мед, накройте крышкой и оставьте тушиться на 15 минут.

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