Во время жарки блинчиков очень часто возникает проблема рвущегося теста. Так бывает даже в том случае, если вы соблюдали все пропорции приготовления. Но есть один простой ингредиент, который навсегда решит проблему.

Идея приготовления тонких блинов на молоке, которые не рвутся. опубликована на странице фудблогера Марины с ником marina_khvil в Instagram. Тесто выходит очень мягким.

Ингредиенты:

0,5 л молока

5 шт яиц

2 ст.л. масла рафинированного

Видео дня

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

150 г муки пшеничной

50 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. В миске соединить яйца, соль, сахар, все перемешать.

2. К ним добавить просеянный крахмал и муку, перемешать, чтобы не было комочков.

3. Далее добавить в яичную массу, долить молоко.

4. Помешивать, чтобы тесто было однородным.

5. В конце добавить масло.

6. Перемешать.

7. Оставить тесто постоять 15 минут на столе.

8. Разогреваем сковороду для блинов, смазываем ее растительным маслом, остатки удалить.

9. Налить тесто на сковороду, равномерно распределить тесто, выпекаем блины с обеих сторон до готовности.

10. Готовые блины выложить на тарелку и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: