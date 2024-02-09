Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
9
Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

Во время жарки блинчиков очень часто возникает проблема рвущегося теста. Так бывает даже в том случае, если вы соблюдали все пропорции приготовления. Но есть один простой ингредиент, который навсегда решит проблему.

Идея приготовления тонких блинов на молоке, которые не рвутся. опубликована на странице фудблогера Марины с ником marina_khvil в Instagram. Тесто выходит очень мягким.

Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

Ингредиенты:

  • 0,5 л молока
  • 5 шт яиц
  • 2 ст.л. масла рафинированного
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  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 150 г муки пшеничной
  • 50 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

1. В миске соединить яйца, соль, сахар, все перемешать.

2. К ним добавить просеянный крахмал и муку, перемешать, чтобы не было комочков.

3. Далее добавить в яичную массу, долить молоко.

Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

4. Помешивать, чтобы тесто было однородным.

5. В конце добавить масло.

6. Перемешать.

Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

7. Оставить тесто постоять 15 минут на столе.

8. Разогреваем сковороду для блинов, смазываем ее растительным маслом, остатки удалить.

Какой ингредиент нужно добавить в тесто на блины, чтобы они не рвались: делимся лайфхаком

9. Налить тесто на сковороду, равномерно распределить тесто, выпекаем блины с обеих сторон до готовности.

10. Готовые блины выложить на тарелку и подавать.

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